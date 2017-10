Antibioottien terveysvaikutukset puhuttavat – HS seuraa Ravitsemuspäiviä hetki hetkeltä

Mikä on hienointa siinä, että on tutkija? No varmasti ainakin se, jos pääsee nimeämään omia löydöksiään. Siis jättämään kokonaisen nimijäljen maailmaan.

Professori Seppo Meri kertoo hauskan tarinan, kuinka hänellä oli opiskelijana kilpatasolla tanssia harrastanut henkilö. He tutkivat yhtä tiettyä proteiinia (löydös oli jotain sellaista, että vastasyntyneellä sitä on hurjasti).

No, nimi tarvittiin proteiinille. Niinpä he nimisivät sen SALSAksi opiskelijan tanssiharrastuksen mukaan. Liittyi se tosin vähän aiheeseenkin, koska proteiinia löytyy paljon syljestä (=saliva).

Miten sinä nimeäisit ikioman proteiinisi?