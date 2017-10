Kroonista rintasyöpää ei pystyta parantamaan, mutta sen kanssa voi elää vuosia – Liisa Mikkonen oli 37-vuotias kahden lapsen yksinhuoltaja, kun hän sairastui

Hyvinvointi

Kroonista rintasyöpää ei pystyta parantamaan, mutta sen kanssa voi elää vuosia – Liisa Mikkonen oli 37-vuotias

Oli sellainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Rintasyöpään

Syöpä

Syöpähoidot

”Osa

”Tietyt

Liisa Mikkonen

Työelämä

Lääkettä

Kuolemaa