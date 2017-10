Uusi kulmakarvojen tatuointimenetelmä villitsee Suomessakin, mutta onko microblading turvallista? Asiantuntija oikoo viisi väärinkäsitystä

Hyvinvointi

Uusi kulmakarvojen tatuointimenetelmä villitsee Suomessakin, mutta onko microblading turvallista? Asiantuntija

Tuuheat

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Määttä

Microblading

Tatuointeihin

Microblading-tekniikasta kiertää somessa paljon harhakäsityksiä. Jenni Määttä oikaisee niistä yleisimpiä: