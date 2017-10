Hyvinvointi

Flunssaisena töihin tuleva on pahoinpitelijä – Ihmisellä pitää olla mahdollisuus sairastaa

Pippa Laukka on liikuntalääketieteen erikoislääkäri, joka toimii naisten jalkapallomaajoukkueen lääkärinä.

oli köhivänä ja räkäisenä töissä. Minä, asiakas, sain maksaa – nimittäin kokovartalohieronnan lisäksi flunssasta.Ottaisin mieluummin vastaan vaikka pienen läpsäisyn kuin tulisin lyödyksi viikoksi kipeänä kanveesiin. Mielestäni flunssan tartuttaminen työpaikalla on kollegan kaltoinkohtelua siinä missä töniminen kahvijonossakin olisi.Sairaana töihin tulevat ovat toisten hyvinvoinnista piittaamattomia kiusantekijöitä. Yleisen elämänkokemuksen perusteella jokaisen pitäisi ymmärtää, että räkää erittävänä levittää flunssavirusta suurella todennäköisyydellä lähiympäristöönsä.ovat osoittaneet, että mitä voimakkaammin flunssapotilas oireilee ja mitä pidempään ja läheisemmässä kontaktissa hän on toiseen henkilöön, sitä suurempi on tartunnan todennäköisyys. Suurin tartuntariski on alle yhden metrin etäisyydellä flunssapotilaasta.Sairaaloissa, lastentarhoissa ja kouluissa työskentelevät eivät sairastu niin helposti kuin muut. Voisi kuvitella, että tehtävistä karsiutuvat sellaiset, jotka ovat joka kolmas viikko kipeänä. Työstä voi tulla liian rankkaa, jos oma puolustusjärjestelmä ei kykene muodostamaan vastustuskykyä.Aina ei tietenkään tiedä mistä tauti tulee. Flunssan tartuttaja voi olla myös täysin oireeton. Amerikkalaistutkimuksessa seurattiin lapsiperheitä vuoden ajan. Vaikka flunssaoireita ei ollut, perheen alle 5-vuotiaista lapsista puolet oli flunssaviruspositiivisia ja aikuisistakin 20 prosenttia.ja töistä poisjääminen koettelevat monen moraalia. Tunnollinen työntekijä kokee hankalaksi jäädä pois töistä, ja moni meneekin mieluummin töihin sairaana kuin ilmoittaa työnantajalleen jäävänsä kotiin potemaan.Velvollisuudentuntoinen ehkä ajattelee jopa tekevänsä palveluksen työkaverille tulemalla töihin sairaana, vaikka jakaa työpaikalla räkätautia ja tarjoaa asiakkaalle flunssan kaupanpäällisiksi.kuuluu inhimillisyys ja sairastaminen. Ihmisellä pitää olla varaa sairastaa, oli hän sitten yrittäjä tai muuten työpaineiden kanssa taisteleva. Jos räkä lentää ja tauti on ilmeisen tarttuva, työpaikka ei ole oikea osoite.Digitalisaation hyviä puolia on, että monissa ammateissa töitä pystyy tekemään edes jossain määrin etänä kotoa käsin. Ja vaikka se ei onnistuisikaan, tulee työpaikalla monien ihmisten tartuttaminen työnantajalle aina paria sairauslomapäivää kalliimmaksi.