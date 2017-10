Seksuaalisen häirinnän trauma voi vaikuttaa vielä vuosien jälkeen – Traumojen käsittely kannattaa, sanoo asiantuntija, koska näin ne eivät saa yliotetta ihmisestä

Hyvinvointi

Seksuaalisen häirinnän trauma voi vaikuttaa vielä vuosien jälkeen – Traumojen käsittely kannattaa, sanoo asian

Seksuaalisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Häirintä

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9nhttps://t.co/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017 https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976?ref_src=twsrc%5Etfw

Lyhyiden

Miten vuosien takaisten kokemusten muistelu vaikuttaa?

Häirinnän

Miten nuorena koettu häirintä voi vaikuttaa elämään?

1.

2.

3

4.

5.

Metoo-kampanjan