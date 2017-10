Syömisestä on tullut niin vaikeaa, että netin dieettiohjeet vaarantavat jo ihmisten terveyden – Näin sanoo suosittu terveysbloggari Timo Kettunen, joka kumoaa työkseen humpuukiväitteitä

Hyvinvointi

Syömisestä on tullut niin vaikeaa, että netin dieettiohjeet vaarantavat jo ihmisten terveyden – Näin sanoo suo

Netistä

https://www.hs.fi/haku/?query=timo+kettusen

Kettunen on henkilö, jota kuunnellaan juuri nyt:

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kettunen

Tavallisen

Nykyihminen

Ei ihme

Laihdutuskuurien lyhyt historia

Jo 1800-luvulla

Toinen

Sittemmin