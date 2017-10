Moni käy alkuraskauden ultraäänessä – HS selvitti, kannattaako yksityisellä tehty tutkimus ja mitä varhaisultrassa voi oikeasti nähdä

Hyvinvointi

Moni käy alkuraskauden ultraäänessä – HS selvitti, kannattaako yksityisellä tehty tutkimus ja mitä varhaisultr

Kaksi viivaa.

”Omalla vastaanotolla

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kun

Selvitimme vastaukset yleisimpiin kysymyksiin:

Mitä varhaisultrassa näkyy?

Milloin ultraäänitutkimus ennen 12 viikkoa on hyödyllinen?

”Kipu

Miksi julkisen terveydenhuollon ultraäänitutkimus on juuri viikoilla 12?