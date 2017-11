Sukat voi pestä 40 asteessa, nylonsukkahousuja ei saisi pitää koko päivää ja liian pienet sukat aiheuttavat kramppeja – Näin käytät ja hoidat sukkia oikein

Hyvinvointi

Sukat voi pestä 40 asteessa, nylonsukkahousuja ei saisi pitää koko päivää ja liian pienet sukat aiheuttavat kr

”Nylonsukkahousuissa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Tänä vuonna

Puuvillaiset sukat

Villasukat

Suomalainen sinnittelee

Mitä muuta kuin hyvä materiaali sukkien käytössä pitäisi ottaa huomioon?

”Sukat

On toinenkin syy

Pienen varvasvälivaurion kautta

Tiesitkö, että sopivankokoiset sukat ovat yhtä tärkeät kuin sopivat kengät?

Liian pienet sukat

Sukkien resorikaan

Sukkia on myös erilaisiin käyttötarkoituksiin. Kuka niitä tarvitsee?

Urheilusukkia

Tukisukista

Varvassukat

Antibakteerisiin sukkiin

Miten sukkia huolletaan? Miten ne tulisi pestä?