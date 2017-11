Kipu päkiässä, kantapäässä tai akillesjänteessä helpottuu jalkateriä jumppaamalla – Tässä neljä helppoa liikettä, jotka voit tehdä missä vain

Hyvinvointi

Kipu päkiässä, kantapäässä tai akillesjänteessä helpottuu jalkateriä jumppaamalla – Tässä neljä helppoa liiket

Ärtyykö kantapää juostessa

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Jalkaterästä

1. Vaivaisenluu ja Mortonin hermopinne

Harjoitus 1: Varpaille nousu

Hermopinne tulee usein

Harjoitus 2: Jalkaterän keskiosan aktivointi

2. Akillesjänteen kipu

Akilleskipua ja turvotusta

Testaa tämä:

Harjoitus 3: Varpaille nousu ja puristus

3. Kantakalvon tulehdus eli plantaarifaskiitti

Kantakalvo

Harjoitus 4: Kireän jännekalvon rentoutus