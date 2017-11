Hyvinvointi

Kun pelko vaivaa mieltä, liikunta voi auttaa

Pelot ja huolet häiritsevät usein unta. Toisaalta yöunen laatu on yhteydessä siihen, miten herkästi pelottavat asiat ylipäätään iskostuvat muistoiksi mieleen, kertoo yhdysvaltalaisen Rutgersin yliopiston tutkimus. Journal of Neuroscience -lehdessä lokakuussa julkaistun tutkimuksen mukaan merkitsevää on unennäköön liittyvän REM-unen määrä. Se näyttäisi vaimentavan aivojen herkkyyttä pelottaville ärsykkeille ja suojaavan traumaperäisen stressihäiriön kehittymiseltä.Jos ihmisten tapaaminen tai huomion kohteena oleminen kauhistuttaa, kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta voi olla apua.Sosiaaliset pelot hellittävät, kun oppii tulkitsemaan uudella tavalla tilanteissa herääviä ikäviä tunteitaan. Stanfordin yliopiston tutkimuksessa vuodelta 2013 havaittiin tällaisen harjoittelun lisäävän aktiivisuutta tunteiden käsittelyyn liittyvillä aivoalueilla.Liikunnan masennusta lievittävistä vaikutuksista tiedetään jo paljon, mutta se saattaa tepsiä myös pelkoihin. Laajaa näyttöä ei ole, mutta yhdysvaltalaispsykologien kokeiluissa säännöllinen liikunta on vaikuttanut jopa terapian veroiselta avulta sotaveteraanien ahdistuksiin ja pelkoihin.Arkea häiritseviä fobioita on hoidettu onnistuneesti vähittäisellä siedättämisellä.Tulevaisuudessa pelot voidaan ehkä pyyhkiä suoraan pois mielestä biohakkeroimalla – ilman että niitä tarvitsee tietoisesti kohdata. Nature Human Behavior -lehdessä viime vuonna julkaistussa tutkimuksessa tuotettiin ensin koehenkilöille lievä pelkomuisto. Sen jälkeen heidän aivonsa koulittiin siitä asteittain eroon antamalla pieni palkinto aina, kun havaittiin merkkejä muiston heräämi­sestä.