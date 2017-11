Tutkimus: Vähiten tienaavat syövät eniten karkkia, ja taantuma lisää sen kulutusta – suomalaisten syömistä on nyt kartoitettu 30 vuoden ajalta

Hyvinvointi

Tutkimus: Vähiten tienaavat syövät eniten karkkia, ja taantuma lisää sen kulutusta – suomalaisten syömistä on

Karkki murheeseen.

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Sokeriin kuluttavat

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005358301.html

Isotuloiset syövät

Tutkimuksen ensimmäinen