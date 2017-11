Hyvinvointi

Suomalaiset ravitsemus­asiantuntijat tyrmäävät väitteet rypsiöljyn haitoista: ”Linolihappo ei aiheuta tulehdus

Ravitsemusasiantuntijoiden

Ravitsemustieteen asiantuntijat ovat jyrkästi eri mieltä:

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

https://www.hs.fi/haku/?query=ursula+schwab

1.

2.

3.

Voisiko kyse olla siitä, että suolistotaudilla on omat mekanisminsa?