Kuivumista, punoitusta, kutinaa, yliherkkyyttä – Moni kärsii oudoista alapääoireista, joiden syy voi olla pikkuhousunsuoja, sanoo gynekologi: ”Ei mitään järkeä käyttää päivittäin”

Hyvinvointi

Kuivumista, punoitusta, kutinaa, yliherkkyyttä – Moni kärsii oudoista alapääoireista, joiden syy voi olla pikk

Pikkuhousunsuojat

https://www.hs.fi/haku/?query=annakaija+lappalainen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Kaverini kertoi pari viikkoa sitten tarinaa naisporukkamme viestiryhmässä. Hän oli rampannut gynekologilla koko kesän ja syksyn erilaisten ”hiivatulehdusten” ja vaikka minkä muiden sairausepäilyjen vuoksi. Kun mitkään lääkkeet eivät olleet auttaneet kutinaan, kirvelyyn ja näppyihin, oli kolmas lääkäri tajunnut ehdottaa, josko ystäväni olisi allerginen pikkuhousunsuojille. Kun ystäväni lopetti pikkuhousunsuojien käytön, intiimi-ihon kunto parani merkittävästi heti viikossa. Kuukaudessa kaikki epämiellyttävät oireet olivat poissa. Ilman lääkkeitä!

Sallisen ystävä

Miten yleisiä pikkuhousunsuojien aiheuttamat allergiset reaktiot ovat?

Pari vuotta

Mitä tarkoittaa joistakin suojista löytyvä teksti ”dermatologisesti testattu”?