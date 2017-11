Synnytystukea antava suomalainen doula kertoo: Nämä neljä asiaa pitää korjata Suomen synnytyshoidossa pikaisesti, muuten perheet jäävät liian yksin

Hyvinvointi

Synnytystukea antava suomalainen doula kertoo: Nämä neljä asiaa pitää korjata Suomen synnytyshoidossa pikaises

Synnytyksen hoitamiseen liittyvät epäkohdat

1. Lisää synnytysvalmennusta, rentoutus- ja hengitysharjoituksia

Salla Pyykkönen

”Pahimmassa tapauksessa odottaja tulee tukihenkilönsä tai puolisonsa kanssa sairaalaan, mutta ei yhtään tiedä, mitä siellä tapahtuu.”

Rentoutustekniikoiden

2. Lisää kätilöitä

3. Lisää tukea imetykseen

”99 prosenttia suomalaisista äideistä haluaisi imettää lastaan ainakin puoli vuotta, mutta moni lopettaa jo kuukauden kuluttua. Vielä isompi osa noin neljän kuukauden kohdalla”, Pyykkönen sanoo.

4. Lisää tukea lapsivuodeaikana

Osastonhoitaja Christina Lundqvist vastaa:

”Kyllä se meille on epäonnistuminen, jos puhelu menee seuraavaan päivään. Joskus esimerkiksi flunssakauden aikana näin voi kyllä käydä”, Lundqvist sanoo.