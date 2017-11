Joko osaat yskiä kuin vampyyri? Tällä ohjeella flunssaa ehkäistään nyt Yhdysvalloissa, ota helppo ohje käyttöön

Hyvinvointi

Joko osaat yskiä kuin vampyyri? Tällä ohjeella flunssaa ehkäistään nyt Yhdysvalloissa, ota helppo ohje käyttöö

Flunssakausi

Etenkin lapsille

Infektiosairauksien

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

1.

2.

3.

Joissain yhdysvaltalaislähteissä

Mutta kuka keksi

https://www.facebook.com/TennesseanLocalHealth/photos/a.118322791840921.1073741828.112875149052352/166643357008864/?type=3&permPage=1