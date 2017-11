Saako painopeiton alla paremmin unta? Toimittaja testasi maailmalta Suomeen saapuneen villityksen – Unitutkijan mukaan peitto ei ole ”missään nimessä humpuukiosastoa”

Hyvinvointi

Saako painopeiton alla paremmin unta? Toimittaja testasi maailmalta Suomeen saapuneen villityksen – Unitutkija

Eli siis mikä?

Peitto,

Esimerkiksi

Olen huomannut 6 kuukauden aikana selkeän vaikutuksen kyvyssäni rauhoittua nukkumaan. Päivän ilot ja surut tulee käytyä läpi rentouttavasti ilman, että keho sinkoilee sinne tänne tai rypistyy sohvan selkänojan nurkkaan. Painopeitto pakottaa rentoutumaan. Painopeitto nopeuttaa unen saantia ja helpottaa kehon kireyttä. Selkäkipuni ovat hellittäneet, sillä painopeiton alla ei tule katsottua televisiota kamalassa kippurassa. Minusta parasta tässä terapeuttisessa peitossa on kuitenkin ollut yksinkertaisesti mukavuus ja erityisesti miellyttävä kehokokemus. Ollessani stressaantunut, rauhaton ja väsynyt, käperryn peittoni alle lukemaan kirjaa, kuuntelemaan musiikkia tai katselemaan elokuvia. Joskus itsensä rauhoittaminen kehollisin konstein on hyödyllistä ja tarpeellista.

Painopeiton hyödyistä on tutkimusnäyttöäkin

Testasimme!

Minulla

Unitutkija uskoo peiton vaikutuksiin

Unitutkija

Jo vauvan

”Painavan peiton alla nukkuminen on vuosisatoja vanha keksintö”, Markku Partinen sanoo.

Painava peitto

Hänen