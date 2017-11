Hyvinvointi

Tuulia Tiihosen kävelykyky heikkeni ja korkea kuume jatkui kaksi vuotta – Väsymysoire­yhtymästä ei tiedetä juu

Tuulia Tiihonen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

”Minulla

Tuulia Tiihonen tajusi hyvin pian, ettei kaikki ollut niin kuin piti. Jokin oli pahasti pielessä.

Mikä ihmeen väsymysoireyhtymä? Mistä oikein on kysymys?

”Kyseessä

Lumion mukaan

Jos vähän

”Kolmisen vuotta oli tolkutonta tsemppaamista töiden kanssa. Olin vähän väliä pienessä kuumeessa, sydän hakkasi kiivaasti, henkeä salpasi, lihaksia ja niveliä särki ja aivot olivat ihan sumussa”, Hannele kuvaa.

Juoksuaskeleen

Toteaminen

Mistään lääkehoidosta ei ole todettu olevan hyötyä muuta kuin oireiden, kuten kivun lievittämisessä.

Samuli Tani

Samuli

Tanin mukaan potilaat tarvitsevat tunnustuksen sairaudelleen ja mahdollisuuden sairaspäivärahaan ja mahdolliseen eläkkeeseen.

Lisäksi moni

Uudessa potilasjärjestössä

Hannele käy

Lisäksi

Tuulia Tiihonen

”Onneksi osaan nauttia pienistä asioista, kuten kauniista maisemista pyörälenkillä.”

Tiihosen elämä on kuin odotushuoneessa olemista: joko se alkaisi pian?

Uusi potilasyhdistys jakaa tietoa