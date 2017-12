Lasten ruutuaika ei saisi ylittää paria tuntia päivässä, sanoo silmälääkäri: ”Laitteiden tuijotus on jo nyt lisännyt lasten silmävaivoja, emmekä tiedä, mitä puhelin ja tietokoneet oikeasti tekevät silmille”

Hyvinvointi

Lasten ruutuaika ei saisi ylittää paria tuntia päivässä, sanoo silmälääkäri: ”Laitteiden tuijotus on jo nyt li

Lasten

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Heickell

”Jos katsoo silmillä koko ajan lähelle, silmämuna venyy syvyyssuunnassa.”

Tyypillisiä

Joskus

”Vastaanotolleni tulee nykyisin melkein päivittäin lapsia, jotka sanovat, etteivät he näe enää kunnolla, vaikka yrittävät tsuumata ja tsuumata.”

Mikä

Tietokoneiden

Sekä lapsille että aikuisille pätevät samat keinot lepuuttaa silmiä:

1.

2.

3.

4.