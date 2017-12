Hyvinvointi

aikojen ihmiset ovat halunneet olla toisiaan parempia, rehdisti tai keinoja kaihtamatta.Siksi ihmiskunta kehitti dopingaineet, jotka muuttavat kehoa terveyden kustannuksella. Dopingaineet yksinkertaistavat ihmisen koneeksi, vaikka kahta täysin samalla tavalla toimivaa elimistöä ei olekaan.parantavien aineiden käyttö siirtyi kilpaurheilusta myös kuntourheiluun. Kuntodopingin avulla moni unelmoi saavansa lihaksikkaan pikavoiton sen sijaan, että treenaisi, lepäisi ja söisi terveellisesti. Se on vaarallista peliä, sillä lääkeaineiden sivuvaikutuksia voi vain arvailla.Seuraavaksi alkoivat houkuttaa paremmat hoksottimet. Pelkät vitamiinipillerit eivät enää riitä, nyt älyä parannetaan reseptilääkkeillä. Hätäpäisimmät kajoavat jopa aivokemiaan.Kovan kilpailun yhteiskunnissa unelmien saavuttaminen vaatii lujasti työtä. Menestymispakko on johtanut aivojen dopingiin.tarkoitetaan älylääkkeitä, joilla parannetaan aivojen suorituskykyä, erityisesti mieleenpainamista, keskittymiskykyä ja lyhytaikaista muistia. Aivodopingaineita ovat muun muassa adhd-lääkkeet, jotka ovat tarkoitettu tarkkaavuus- ja yliaktiivisuushäiriöiden hoitoon. Myös osa piristeistä, kuten kofeiinipillerit, luokitellaan aivodopingiksi.Voikin hyvällä syyllä pohtia, miksi kahvia ja energiajuomia myydään ilman isompaa haloota, vaikka pillerimuotoisena niistä puhuttaisiin dopingaineina.haittoja ei ole pitkään tutkittu, mutta muutamia tutkimuksia on olemassa. Niissä aivodopingin on todettu aiheuttaneen mielialan heittelyä, ahdistuneisuutta, unettomuutta ja sydämen toimintahäiriöitä.Yksinomaan Saksassa noin kaksi miljoonaa opiskelijaa on kokeillut aivodopingia. Tutkimuksessa todettiin joka viidennen saksalaisopiskelijan käyttävän aivojen suorituskykyä parantavia aineita. Yhdysvalloissa on ilmeisen tavallista, että pääsykokeisiin valmistautuva hakee lääkäriltä pänttäämistä parantavaa lääkettä.Suomessakin aivodoping koskettaa jopa peruskoululaisia. Eräs opettaja kertoi, miten yläasteikäiset tienasivat karkkirahoja välittämällä adhd-lääkkeitään kavereilleen.muistuttaa ilmiönä tupakointia silloin, kun tupakoinnin haitoista ei vielä tiedetty. Monen lapsiperheen kotona röyhyteltiin vielä 1970-luvulla. Kuinka moni oli tuolloin huolissaan passiivisesta tupakoinnista?Kannan huolta paljon puhetta herättäneestä korkeakoulujen pääsykoeuudistuksesta. Johtaako se koulunkäyntimalliin, jossa lapsuus haudataan liian varhain suorittamisen alle? Tapahtuuko niin, että jossain ysiluokan loppupaniikissa tai kirjoitusten alla koululainen hakee apua dopingista?Samalla vanhemmille ja muulle yhteiskunnalla tulee paineita lääkitä myöhemmin kypsyvät tytöt ja pojat ”oikeanlaisiksi”. Silloin ei ole tilaa odottaa luonnollista kehitystä.Millaisen viestin tämä käytös antaa lapsille ja nuorille?syntyy mielikuva, että ”kaikki muutkin käyttävät”, nekin, jotka eivät mitään lääkitystä tarvitse, saattavat lähteä mukaan. He haluavat varmistaa olevansa samalla viivalla.Aivodopingille on vaikea sanoa ei, koska aivojen käyttö kuuluu kaikille. Kuntodopingissa voi sentään aina todeta, että lihasten kasvatus ei vain ole minun juttuni.