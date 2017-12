Ihminen tarttuu herkkuihin, kun elämä kaatuu päälle – ”Tunnesyöminen” on yleinen ilmiö, mutta sen voi saada kuriin yksinkertaisilla keinoilla

Hyvinvointi

Ihminen tarttuu herkkuihin, kun elämä kaatuu päälle – ”Tunnesyöminen” on yleinen ilmiö, mutta sen voi saada ku

Viimeksi

https://www.hs.fi/haku/?query=anette+palssa

”Jos masentaa ja on huono olla, sokeri piristää, sillä ’kyllä minä tämän ansaitsen, kun on niin huono olla.’”

Miksi tunnesyöminen on niin yleistä?

Joulu on usein tunnesyömisen kulta-aikaa.

Eivätkö kaikki syö joskus muuhun kuin nälkään?

”Jos on lapsena aina saanut pullan kouraan hädän hetkellä, samaa tekee varmasti myös aikuisena”

Voiko syynä olla vain nälkä?

”Monelle asiakkaalleni on tullut oivallus: en olekaan tunnesyöjä vaan olen oikeasti nälkäinen.”

Mitä tunnesyömiselle voi tehdä?

Kun mieliteko iskee, pysähdy 30 sekunniksi ja hengitä rauhallisesti.

”Tunnustele, mitä maha sanoo ja mitä mieli sanoo. Ehkä tunnet, kun verensokeri lähtee nousemaan. Saatat huomata, että vähempi riittää – ehkä suklaa ei enää maistukaan kolmannen palan jälkeen.”

Herkuttelin silti. Mitä pitäisi ajatella?

Näin lukijat kuvailivat tunnesyömistään: