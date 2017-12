Hyvinvointi

Minttu Lehtovaara ei voi itse viedä lapsiaan kouluun, koska koulu alkaa liian aikaisin – Moni kärsii epätyypil

Jos Minttu Lehtovaaran

uni-valverytmin häiriö

Diagnoosi tarkoittaa

Erittäin epätyypilliset

Epätyypillistä unirytmiä

Yleensä

Lehtovaara

Tätä taustaa

Ongelmat

”Kun mummini oli lapsi, jonkun piti vahtia takkaa kun muut nukkuivat. Hän ilmoittautui usein vapaaehtoiseksi valvojaksi, kun oli joka tapauksessa hereillä.”

Ranteeseen

1.

2.

3.

Vaikeinta

Jos

Jos Lehtovaaran täytyy varata aika terveyskeskukseen, on helpompi valvoa kahdeksaan asti kuin nukkua pari tuntia ja yrittää herätä soittamaan sinne.

Lehtovaara

Nyt Lehtovaara

Lehtovaara oli mukana perustamassa Epätyypillinen unirytmi ry:tä. Yhdistyksen vertaistukiryhmä toimii Facebookissa nimellä G47.2 uni-valverytmihäiriöiset.

Juttua varten on haastateltu myös unilääketieteeseen erikoistunutta unitutkija Markku Partista.

täytyy soittaa aamulla terveyskeskukseen, hänen täytyy valvoa koko yö aamukahdeksaan asti.Jos Lehtovaaran työkeikka lähikaupungissa alkaa yhdeltätoista aamupäivällä, hänen on mentävä kaupunkiin jo edellisenä iltana, jotta hän ehtii aikaiseen tapaamiseen.Jos Lehtovaaran pitäisi itse viedä lapsensa kouluun, elämästä ei kerta kaikkiaan tulisi mitään.Lehtovaaran diagnoosi on Suomessa käytössä olevan ICD-10-tautiluokituksen mukaan G47.2 eli. Se pitää sisällään useita erityyppisiä häiriöitä. Lehtovaaralla unirytmi on viivästynyt ja hänen sisäinen vuorokautensa on lisäksi jonkin verran tavallista 24 tuntia pidempi., että Lehtovaaran kehon sisäinen, synnynnäinen vuorokausirytmi on tutkitusti erilainen kuin useimmilla muilla ihmisillä. Jos keskivertoihmistä alkaa luontaisesti nukuttaa iltakymmenen ja puolen yön välissä, Lehtovaaralle ominaisin nukahtamisaika on melatoniinimittausten mukaan 6-8 tuntia myöhemmin.Nykyään Lehtovaara meneekin nukkumaan yleensä aamukuuden ja -kahdeksan välillä. Ylös hän nousee kahdelta iltapäivällä.vuorokausirytmit ovat melko harvinaisia. Viivästyneestä unijaksosta kärsii uusiseelantilaisen tutkimuksen mukaan 1,5–9 % aikuisista. Jos viivästys ei ole liian suuri, unirytmiä pystyy tasoittamaan tavalliseksi melatoniini- tai kirkasvalohoidoilla.Tavallisesta poikkeava vuorokauden pituus, viralliselta nimeltään vapaasti juokseva hypernyktemeraalinen uni-valverytmi, tarkoittaa sitä, että kehon vuorokausi ei kestä yleiseen tapaan 24 tuntia vaan vaikkapa 24,5 tuntia.Jos eilen väsytti puolilta öin, tänään väsy tulisi vasta puoli yksi ja huomenna yhdeltä.Valo on tärkeä tekijä. Vapaasti juokseva rytmi on yleinen sokeilla ja hyvin harvinainen näkevillä. Valoa aistimattomista sokeista 63 % kärsii juoksevasta unirytmistä ja valoa aistivista sokeista 21 %.ei vielä aina osata tunnistaa terveydenhuollossa. Lehtovaaran kokemusten mukaan sitä hoidetaan usein enemmänkin yleisenä unettomuutena tai mielenterveysongelmana. Etenkin yönsä valvovilla nuorilla sitä pidetään usein vain laiskuutena ja saamattomuutena.Yläasteella häntä pidettiin lähinnä käytöshäiriöisenä, vaikka keskiarvo huiteli aina yhdeksikön tuntumassa. Lukion hän suoritti iltalukiossa ja kuva-artesaanin tutkintonsa normaalissa päiväkoulussa. Koulussa pelastus oli, että tunnit eivät koskaan alkaneet kahdeksalta, ja koulun pimiössä sai olla hommissa iltaan saakka.Päivätöistä ei koskaan tullut mitään. Lehtovaara yritti kyllä käydä töissä, mutta univaje kasvoi liian pahaksi.ihmiset pystyvät jonkin verran muokkaamaan omaa päivärytmiään esimerkiksi melatoniinin ja kirkasvalon avulla. Kaikille se ei ole niin helppoa. Jos ero on kovin suuri, muutos keskivertorytmiin ei ehkä onnistu ollenkaan.Kehon luontainen vuorokausirytmi ottaa rytminsä ympäristöstä, esimerkiksi päivänvalosta. Jos Lehtovaara muuttaisi aikavyöhykkeelle, jossa kello olisi 6–8 tuntia vähemmän, se sopisi hänelle aluksi, mutta lopulta vuorokausirytmi kääntyisi sielläkin päälaelleen. Yksinkertaistetusti sanottuna: keskivertoihmistä alkaa nukuttaa auringon laskun jälkeen huomattavasti aiemmin kuin Lehtovaaraa.Sitä ei tiedetä. Sille saattaa silti olla hyvä, tarpeellinen syynsä: ennen yhteisössä tarvittiin heitäkin, jotka tykkäsivät valvoa.puhuu kipinänvartijageenistä. Hänen mumminsa unirytmi oli samanlainen.”Kun mummini oli lapsi, jonkun piti vahtia takkaa kun muut nukkuivat. Talossa oli olkia lattialla, ja jos yksikin kipinä lensi, koko talo oli vaarassa kärähtää. Mummini ilmoittautui usein vapaaehtoiseksi valvojaksi, kun oli joka tapauksessa hereillä.”vasten puhe ”häiriöistä” ja epätyypillisestä unirytmistä ”kärsimisestä” muuttuukin vähän oudoksi. Nykyään ei-toivottu ominaisuus onkin joskus voinut olla ihan hyvä.”Unirytmini voisi nähdä tänäkin päivänä mahdollisuutena eikä vain ongelmana."Lehtovaaran rytmi on ollut pienestä pitäen sama. Jo ekaluokkalaisena hän saattoi valvoa yhteen tai kahteen.”Vanhempani eivät tienneet siitä, sillä viihdyin hyvin öisin itsekseni: piirtelin tai luin. En tiennyt, että siinä olisi ollut jotain outoa.”alkoivat vasta vähän vanhempana, kun rytmi myöhästyi teininä entisestään. Silti kesti 32-vuotiaaksi asti, ennen kuin Lehtovaara lopulta sai diagnoosin ja ymmärsi, mistä hänen kohdallaan oikeasti on kyse. Se vaatii vuosikausien väsymyksen, kaksi pientä lasta ja lopulta totaalisen unirytmin sekoittumisen.Kun Lehtovaaran lapset olivat 2- ja 4-vuotiaita, hän nukkui enää 2-5-tuntia vuorokaudessa, jos ollenkaan, kymmenessä pätkässä vuorokauden ympäri siroteltuna.. Vuonna 2014 hän meni jälleen kerran lääkäriin.”Terveyskeskuslääkäri oli sitä mieltä, että minulla on päässä vikaa ja hän kirjoitti lähetteen psykiatriselle puolelle.”Lehtovaara ei kuitenkaan uskonut vian olevan hänen mielenterveydessään. Hän hakeutui yksityiselle unilääkärille, joka jo unikyselylomakkeen perusteella sanoi aavistavansa, mistä oli kyse. Diagnoosi varmistui aktigrafiamittarilla, jota käytetään myös julkisessa terveydenhuollossa vuorokausirytmin määrittämiseen.kiinnitettävä mittari paljastaa kehon todellisen vuorokausirytmin. Mittari huomaa kehon pienetkin liikkeet. Vaikka ihminen nukahtaisi esimerkiksi puolilta öin, mittaustuloksista voi nähdä, että kehon luonnollinen nukahtamisaika olisikin vasta vaikkapa kahdelta.Diagnoosiksi Lehtovaara sai viivästyneen unirytmin ja pidentyneen vuorokauden.”Diagnoosi oli minulle ahaa-elämys, en ollut tiennyt tällaisesta aiemmin.”Sittemmin Lehtovaara siirtyi hoitoon julkiselle puolelle, jossa hänelle tehtiin muun muassa melatoniinimittaus. Lehtovaara kokeili erilaisia lääkkeitä ja muun muassa melatoniinia, mutta vuorokausirytmi ei kääntynyt. Niinpä Lehtovaara päätti, että hänen elämänsä on muututtava. Hänen on suunniteltava elämänsä niin, että hän pystyy elämään mahdollisimman lähellä omaa luontaista rytmiään.Näin hän sen teki:Lehtovaara on määritellyt puhelimensa äänettömälle niin, että soittoääni kuuluu vasta klo 14 eteenpäin. Sitä ennen hän nukkuu, jos mahdollista.Lehtovaaran lapset asuvat vuoroviikon hänen ja lasten isän luona, ja kun lapset ovat Lehtovaaralla, äiti vie lapset esikouluun ja kouluun. Aiemmin hän sai kunnalta kotiapua tähän pari kertaa viikossa, mutta sitten työntekijä vaihtui ja apupäätös sen mukana. Joskus Lehtovaara teki niinkin, että valvoi koko yön viedäkseen lapset aamulla kouluun, ja meni vasta sitten nukkumaan.Vaikeinta Lehtovaaralle on ollut opetella, että hän ei voi rytmilleen mitään eikä siitä tarvitse syyllistyä.”Suurin asia minkä kanssa taistelen on se, että en syyllistäisi itseäni siitä, että en ole vielä nukkumassa. Melkein joka yö kolmen maissa huomaan ajattelevani, että hitsi, nyt pitäisi olla jo nukkumassa. Sitten muistan, että ei pidä, ei ole kiire mihinkään.”epätyypillisessä unirytmissä on juuri elämän aikataulutus. Toinen Lehtovaaran lapsista on rytmiltään äitinsä kaltainen, mutta yhteiskunta pyörii aamuvirkkujen ehdoilla.”Esimerkiksi esikoulussa opetusta on aina kello 9–13, vaikka lapset ovat hoidossa pidempään. Onko pedagogisen osuuden pakko alkaa yhdeksältä?”Monet asiat tuntuvat alkavat aamuisin ihan vain siksi, kun niin on totuttu. Ensiapukurssi, myyjäiset ja kavereiden sopimat vaellusretket alkavat kaikki ennen puolta päivää.Lehtovaaran täytyy varata aika terveyskeskukseen, on helpompi valvoa kahdeksaan asti kuin nukkua pari tuntia ja yrittää herätä soittamaan sinne.”Kun nukun, nukun todella sikeästi, enkä välttämättä herää edes kolmeen herätyskelloon”.Jos Lehtovaaralla on todella tärkeä meno, hän pyytää vielä jotakuta soittamaan hänelle varmistukseksi.Lehtovaara asuu Inkoossa. Kylän kauppa menee arki-iltaisin kiinni yhdeksältä ja lauantaina seitsemältä. Toki hän kauppaan ehtii, mutta harmillisen aikaiselta se tuntuu. Vertailun vuoksi: aamukuudelta heräämään tottuneelle tämä tarkoittaisi, että kaupat menisivät arkisin kiinni jo kello 13 ja lauantaisin kello 11.”Olin kerran tulossa yöllä kotiin stadista ja tajusin, että Kaaren Prisma on auki 24 tuntia vuorokaudessa. Oli mahtava mennä kauppaan, kun teki mieli syödä ruokaa.”Lehtovaaran nälkä seuraa unirytmiä, joten lähikaupan ollessa auki hänellä ei useinkaan ole vielä edes nälkä.ei mieluusti selittele unirytmiään muille, koska harva sitä ymmärtää.”Kyllä muitakin väsyttää aamulla.” on yleinen kommentti.Kerran naapuri valitti Facebookissa, kuinka Lehtovaara nukkuu aamulla, kun hän lähtee töihin ja iltapäivällä, kun hän tulee töistä.”Sama kävi mummilleni. Kylän naiset juorusivat, kuinka ahkera isoisäni oli, kun tämä heräsi aikaisin aamulla ja lähti töihin nuohoushommiin ja kuinka mummini saattoi nukkua pidempään. Oikeasti mummi teki paljon töitä öisin.”Puolison oli Lehtovaaran mukaan vaikea käsittää, miksi hän ei nukkunut silloin kuin siihen oli tilaisuus. Kun lapset oli saatu nukkumaan, miksi hän ei mennyt myös sänkyyn?Vastaus on yksinkertainen: uni ei kerta kaikkiaan tule vielä silloin.on tyytyväinen tilanteeseensa. Hän on saanut sovitettua elämänsä omaan unirytmiinsä sopivammaksi. Lapsetkin ovat jo sen verran isoja, että he pärjäävät viikonloppuaamuisin pari tuntia keskenään, jotta äiti ehtii nukkua.Haastattelupäivänä Lehtovaara on herännyt vähän normaalia aikaisin, jo puolilta päivin, koska toinen lapsista oli kipeänä kotona. Yöllä hän meni nukkumaan aamukuudelta. Sitä ennen hän teki valokuvaaja-yrittäjän töitään ja käsitteli kuvia tietokoneella. Joskus hän myös kuntoilee öisin, maalaa tauluja tai tekee veistoksia.Kun lapset ovat isällään, Lehtovaara suuntaa yöllä usein ulos.”Viimeksi ajoin niemen kärkeen Kopparnäsiin ottamaan tuulisia merikuvia. Tällä hetkellä testailen erikoisempaa valaisutekniikkaa, valaisen lampulla merta.”Yöllä ulkona, yksin metsän keskellä häntä ei pelota.”Usein kansallispuistosta ihmiset häviävät heti, kun aurinko laskee. Möröt eivät pelota, ja metsän eläimiäkin tulee harvoin vastaan.”Silloin on täydellinen hetki pystyttää kameran jalusta rantakalliolle ja suunnata kamera kohti avomerta.