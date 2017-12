Hyvinvointi

Lääkäri varoittaa nuorten tavasta kulkea nilkat paljaana – Akillesjänne­tulehduksesta toipuminen voi kestää jo

Ylilääkäri

https://www.hs.fi/haku/?query=jari+parkkari:

”Huonosti pukeutuneena treenaaminen aiheuttaa elimistössä stressitilan.”

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Pakkassäällä

”Vaikka puuvillapaita tuntuu ihoa vasten mukavalta, sen kanssa tulee nopeasti ongelmia.”

”Nuorison keskuudessa on nykyään muotia kulkea kovillakin pakkasilla nilkat paljaana, eikä siinä ole järjen häivää.”

Kylmä

”Vaikka pakkassäässä on omat haasteensa, kannattaa juoksulenkki tehdä silti mieluummin ulkona kuin juoksumatolla.”

Vaikka

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.

”Mikäpäsen mukavampaa kuin liikkua kauniissa pakkassäässä. Kuntoilijan kannattaa kuitenkin muistaa, että kylmällä ilmalla on kiinnitettävä erityistä huomiota pukeutumiseen – tämä tuntuu osalta suomalaisista nykypäivänä unohtuvan.Infektiot aiheuttavat juuri kylmällä ilmalla eniten ongelmia. Siitä juontuu sana vilustuminen. Kun lämpötila laskee nenän, nielun ja kurkun limakalvoilla, puolustuskykymme heikkenee ja virukset lisääntyvät limakalvoilla nopeammin.Kylmä ilma kuivattaa ja koettelee myös keuhkoja, jotka saattavat tulehtua. Jos menee kylmällä ilmalla ulos ilman hanskoja, kädet ovat pian punaiset ja hieman turvoksissa. Sama käy keuhkoille ja hengitysteille, jos niitä ei suojaa kunnolla.Huonosti pukeutuneena treenaaminen aiheuttaa elimistössä stressitilan. Syke saattaa jäädä treenin jälkeen korkealle, koska elimistö yrittää korjata keuhkoja ja lihaksia takaisin normaalitilaan.nenä ja suu kannattaa ehdottomasti suojata esimerkiksi kaulaliinalla.Myös pää, kädet ja varpaat on hyvä suojata kunnolla. Ihminen hikoilee runsaasti päästä ja jaloista, jonka takia yksi mainio keino on panna päähän ohuempi pipo ja korvaläpät. Näin pää ei kastu hiestä niin paljon.Sama logiikka toimii jaloissa. Goretex-kengät ovat talvisin hyvä vaihtoehto kävelyyn, mutta ei juoksemiseen. Juostessa muodostuu lämpöä niin paljon, että suosittelen ennemminkin merinovillasukkia ja tavallisia juoksukenkiä, joissa on nastat.Alimmaiseksivaatekerraksi kannattaa pukea hengittävä, tekninen materiaali, joka ei kastu niin helposti.Vaikka puuvillapaita tuntuu ihoa vasten mukavalta, sen kanssa tulee nopeasti ongelmia, koska puuvilla kerää hien itseensä ja muuttuu märäksi. Se tarkoittaa sitä, että kohta paleltaa.Alimman vaatekerroksen päälle suosittelen esimerkiksi villaa, koska villassa on ilmaa, joka eristää lämpöä. Myös alaselkä ja sukuelimet kannattaa pitää lämpiminä angoravaatteilla. Angoravilla on joustavaa materiaalia, joka toimii erinomaisena eristeenä.Päällimmäiseksi sitten tuulelta suojaava vaatetus. Liikaa ei kannata toki laittaa päälle, koska urheillessa kehittyy lämpöä.sää ei ole rasite ainoastaan keuhkoille ja hengitysteille, vaan myös jänteille ja silmille. Jänteet kipeytyvät ja tulehtuvat pakkasella lämmintä säätä helpommin.Yleinen kuntoilijoiden vaiva talvisin onkin akillesjännetulehdus, josta toipumiseen voi mennä jopa kaksi vuotta. Siksi nilkat kannattaa aina ulkona treenatessa suojata säärystimillä. Nuorison keskuudessa on nykyään muotia kulkea kovillakin pakkasilla nilkat paljaana, eikä siinä ole järjen häivää.Pakkassäällä ilmassa ei ole juuri kosteutta, jonka takia kylmä sää kuivattaa silmiä, nenää ja keuhkoja.Moni suomalainen kärsii kuivista silmistä muutenkin, koska työpaikkojen ilmastoinnit imevät sisätiloista kosteuden. Ulkona treenatessa avuksi voi ottaa esimerkiksi tuulelta suojaavat suojalasit.Nenään voi suihkauttaa ennen ja jälkeen ulkoilun merisuolaliuossumutetta.pakkassäässä on omat haasteensa, kannattaa vaikkapa juoksulenkki tehdä silti mieluummin ulkona kuin sisällä juoksumatolla. Raitis ilma huoltaa elimistöä ja aivoja, jotka palautuvat ulkoilmassa – etenkin luonnossa – jopa paremmin kuin kuntosalilla.”