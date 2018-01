Väitös: Jo pieni määrä liikuntaa voi suojata äkkikuolemalta – mutta liikkuminen kannattaa aloittaa nyt, ei vasta eläkkeellä

Hyvinvointi

Väitös: Jo pieni määrä liikuntaa voi suojata äkkikuolemalta – mutta liikkuminen kannattaa aloittaa nyt, ei vas

Kevytkin

Näin:

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Seuraavaksi

Lähtökunnolla

Hagnäsin tärkein viesti on tämä:

Puolen tunnin reipas kävely tai muu vastaava liikunta riitti vähentämään äkkikuolemanriskiä.

Kardiologina

Joskus

Lääketieteen lisensiaatti Magnus Hagnäsin väitöskirja Aerobisen suorituskyvyn, fyysisen aktiivisuuden ja iskeemisten EKG-löydösten yhteys miesten sepelvaltimotautikuolemiin tarkastetaan Lapin keskussairaalassa Rovaniemellä perjantaina 12.1.2018.

liikunta voi vähentää riskiä kuolla äkillisesti sepelvaltimotautiin, erityisesti jos kunto on huono. Tämä selviää lääketieteen lisensiaatti, kardiologian erikoislääkärituoreesta väitöstutkimuksesta.Se, että liikunta on hyvästä, kuulostaa äkkiseltään itsestäänselvyydeltä. Väitöksessä on kuitenkin kyse paljon kiinnostavammista löydöksistä.Väitöskirja linkittää Hagnäsin mukaan ensi kertaa yhteen harrastettuja liikuntamääriä, mitattua todellista kuntoa sekä näiden yhteyksiä sepelvaltimotautiin liittyvään kuolemanriskiin pitkällä aikavälillä.Tutkimuk­sessa seurattiin liki kolmea­tuhatta keski-ikäistä miestä parin­kymmenen vuoden ajan. Tutkimuksen alussa 1980-luvulla heille tehtiin rasituskoe. Miehet polkivat kuntopyörällä niin kauan kuin jaksoivat. Pyörän vastusta suurennettiin minuutin välein. Miesten kunto määriteltiin hapenottokyvyn perusteella hengityskaasuja mittaamalla.Huonokuntoiseksi määriteltiin miehet, jotka eivät jaksaneet harrastaa keskiraskasta liikuntaa. Tällaista on esimerkiksi juokseminen.miehiä pyydettiin täyttämään kyselylomake. Siinä miehet saivat arvioida muun muassa sitä, kuinka paljon he harrastavat liikuntaa.Ja kas: kun rasituskokeen ja kyselyn tulokset yhdistettiin, huonokuntoisista löytyi sekä liikuntaa harrastavia että liikuntaa harrastamattomia miehiä.Ja tutkimuksen pihvi on juuri tämä:. Tämä päti, vaikka lisäksi huomioitiin yleisimmät sepelvaltimotaudin riskitekijät.Puolen tunnin reipas kävely tai muu vastaava liikunta riitti vähentämään äkkikuolemanriskiä.oli silti kaikkein suurin merkitys äkkikuoleman riskiin. Hyväkuntoisten riski äkkikuolemaan oli pienempi kuin huonokuntoisen, riippumatta siitä, kuinka paljon kukakin liikkui.”Yllättävintä tutkimuksessa oli se, että lähtökunto vaikutti tuloksiin näin pitkällä aikavälillä. Usein tällaiset yhteydet hälvenevät ajan myötä”, Hagnäs kertoo.”Aina kannattaa liikkua, ja liikunta kannattaa aloittaa ajoissa.”Hyvä kunto jo nuorena suojaa ongelmilta vielä vanhanakin.”Ei siis niin, että päättäisi liikkua vasta eläkkeellä, kun ei aiemmin ehdi.”Lapin keskussairaalassa työskentelevän Hagnäsin mukaan liikunnan tärkeys, yllättävää kyllä, unohtuu usein niin lääkäreiltä kuin potilailtakin.”Kun vastaanotolla kartoitetaan sepelvaltimotautien riskitekijöitä, kysytään kyllä diabeteksesta, tupakoinnista, kolesterolista, verenpaineesta ja sukurasitteesta, mutta kunto ja liikunnan harrastaminen jää monesti kysymättä.”hoidoksi voisi määrätä myös liikuntaa. Pelkkä liikuntaresepti ei tosin ratkaisisi ongelmaa.”Potilaan pitäisi itse ymmärtää liikkua ja hänellä pitäisi olla halu siihen. Luulen, että potilas ei lähde liikkumaan määräämällä.”Hagnäs kertoo miettineensä, että pallolaajennuksiin ja muihin vastaaviin käytetään paljon rahaa, mutta koko kansan tasolla ne vähentävät sepelvaltimokuolemia melko vähän.”Mitä jos ikäihmisille, ja miksei kaikenikäisille, pystyttäisiin tarjoamaan edullisempia liikuntapalveluita tai personal trainereita?”