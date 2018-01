Sisarusten ikäeron pitäisi olla vähintään kaksi ja puoli vuotta – Liian lyhyet synnytysvälit lisäävät nykyisin terveysriskejä, sanoo professori

Hyvinvointi

Sisarusten ikäeron pitäisi olla vähintään kaksi ja puoli vuotta – Liian lyhyet synnytysvälit lisäävät nykyisin

Lapset

Tuoreet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Alta pois ja mahdollisimman nopeasti – tämä tuntuu olevan yleinen asenne.” - Anna Rotkirch

Naisten

Moni

Jos

Lasten

Hyvin