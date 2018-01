Hyvinvointi

lapsi kyllä urheilee. Silti suomalais­lapset eivät liiku tarpeeksi.Kuulostaa ristiriitaiselta, mutta ei ole sitä. Nykylasten vanhemmat nimittäin näyttävät esimerkkiä siitä, miten liikkumaton ihminen elää.Suurin osa aikuisten ajasta kuluu istuen, joko töissä tai kotona. Lasten elämä menee samaan suuntaan. Aikuisista puolet liikkuu liian vähän, lapsista kolmasosa. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä.joilla ei ole aikaa liikkua, tulee varata aikaa sairastamiseen.Liikkumattomuudella on vakavia seurauksia: se sairastuttaa ihmisen ja rapauttaa kansantalouden. Liikkumattomuus johtaa jo lapsilla diabetekseen, sydänsairauksiin ja oppimiskyvyn laskun. World Economic Forumin tutkimuksen mukaan kolmasosa maailman lapsista on jo ylipainoisia.Liikunta taas vahvistaa oppimiskykyä, itsetuntoa ja minäkäsitystä. Kukapa vanhempi ei haluaisi tarjota tällaista hyvää lapselleen?monien luuloa vanhempien päätehtävä ei minusta ole kuskata, kuljettaa ja kustantaa, vaan tarjota omaa esimerkkiä liikkumiseen.Viime viikkoina olemme lukeneet esimerkiksi Länsimetroon liittyvistä ensimmäisen maailman ongelmista. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet, josta johtuen osan ihmisistä työmatka on pidentynyt jopa vartilla.Ehkä tuotakin hidastusta voisi lyhentää tai käyttää jopa hyväkseen kävelemällä tai pyöräilemällä?on ehkä yleisin tekosyy viitsimättömyydelle. Kellossa on yhtä paljon aikaa kuin aina ennenkin. Kun aikuinen katoaa kiireeseen, hän riistää lapselta läsnäolon.Sketsisarja Putouksen hahmo Tanhupallo naurattaa, mutta on esimerkki siitä, mihin aikuisen läsnäolon puute, liikkumattomuus ja liiallinen ruutuaika lapsen elämässä johtavat. Ylipainoisen ja pikkuvanhan lapsihahmon mieli harhailee aikuisviihteessä, vaikka hänen hyvinvoinnilleen olisi parasta tyyntyä leikkimään ja liikkumaan. Hahmo on surullisen osuva.urheilu todellakin aiheuttaa liikkumattomuutta. Moni lapsena kilpaurheilun aloittanut lopettaa varhain, jolloin liikunta jää helposti kokonaan.Moni nuori lopettaa poltettuaan kynttilää molemmista päistä ja kyllästyttyään toistuviin rasitusvammoihin, paineisiin, aikapulaan ja liian yksipuoliseen harjoitteluun. Ohjattu treenaaminen antaa vanhemmille väärän hyvänolontunteen kun liikunta ulkoistetaan perheen ulkopuolelle.aikuisten tärkein tehtävä on näyttää esimerkkiä ja olla läsnä. Läsnäolo tarkoittaa liikuntaan opastamista, ohjaamista ja osallistumista: pihaleikkejä, ulkoilua ja kävellen tehtyjä kauppamatkoja.Lapset kyllä hoitavat liikkumisen, kun siihen tarjotaan mahdollisuus.