Iida Åfeldtin eripariset rinnat korjattiin, kun rintojen todettiin olevan tubulaariset: ”Enää ei hävetä mennä uimahallin saunaan”

Hyvinvointi

Iida Åfeldtin eripariset rinnat korjattiin, kun rintojen todettiin olevan tubulaariset: ”Enää ei hävetä mennä

”Kyllä ne siitä kasvavat”,

Åfeldt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Se

Vuonna 2015

Plastiikkakirurgi

”Koska kyse

Iida Åfeldt

Kirurgi

Se

”Moni nuori nainen ajattelee vastaanotolle tullessaan, että leikkauksessa pannaan uudet rinnat tsap tsap! ja se on siinä.”

Koska

Lokakuussa

Ja

”Odotusajat tuntuivat hirveän pitkiltä, mutta nyt ajattelen, että se oli vain hyvä juttu.”

Hän

Iida Åfeld