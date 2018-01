Luonnossa oleskelu pidentää elinikää, mutta vain jos ulkoilee tarpeeksi usein, ei vain hyvällä säällä, sanoo ekopsykologi

Hyvinvointi

Luonnossa oleskelu pidentää elinikää, mutta vain jos ulkoilee tarpeeksi usein, ei vain hyvällä säällä, sanoo e

”Tutki­muksen

On ihmisiä,

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jyväskylässä

Itselle mieluisiin

Kaikkien ei