Hyvinvointi

Kampaaja, kosmetologi, muusikko, poliisi tai lääkäri eivät pääse ammattiaan karkuun – Kunnon ystävä ei pyydä t

Ammatti

Välttelen

Lääkärit

Aidon

On

Moderni

on kuin varjo joka seuraa kaikkialle.Lääkärin on mahdotonta osallistua kevyesti terveyttä koskevaan small talkiin. Lääkärin mielipide nimittäin otetaan aina vakavasti, ja kahvipöytäkeskusteluissa on riski, että lääkärinä erehtyy kommentoimaan jotain, mistä ei ole saanut riittävästi taustatietoja.joitakin sosiaalisia tilanteita, koska asiantuntemustani saatetaan jopa käyttää hyväksi. Näin on käynyt myös monelle kollegalle.Eräälle heistä viimeinen pisara oli, kun avoimen haudan äärellä etäinen sukulainen oli tullut supisemaan nivelvaivoistaan.Asiantuntija ei ole tietotoimisto, joka on aina auki.eivät ole ainoa ryhmä, jota ammatin taakka rasittaa. Juhlissa kampaajalle annetaan vapaat kädet hiusten laittoon ja kosmetologitutuilta poimitaan henkilökohtaiset meikkivinkit.Ammattimuusikon oletetaan tulevan tilaisuuksiin soittamaan omaksi ilokseen. IT-asiantuntija piipahtaa varmasti mielellään työhuoneessa katsomassa, mikä tietokoneessa on vikana.Illan edetessä terapeuttikoulutuksen saaneiden odotetaan ratkovan lastenkasvatusongelmat ja perheen sisäiset ristiriidat. Poliisiksi paljastuneilta halutaan loppuillasta elämyskyytiä maijalla kotiin.Kaikki toki ilmaiseksi tai harmaata taloutta tukien.kohtaamisen mahdollisuus katoaa, jos ihmisessä nähdään ainoastaan ammattinsa edustaja. Ei ole kunnon ystävyyttä jos ainoastaan hyväksikäyttää toista eikä näe, että siitä on vaivaa.Viihdyn hyvin muiden lääkäreiden seurassa – heistä kukaan ei ole kiinnostunut ammatistani.Tietysti ystäviään haluaa auttaa. Etenkin terveysalalla auttaminen on monille selkärangasta lähtevä reaktio. Omaa jaksamista on kuitenkin osattava kuunnella.Kukaan ei jaksa olla koko ajan valmiustilassa.raskasta, jos joutuu typistämään itseään ja salaamaan ammattinsa. Koen pettymystä, kun lääkäriminälle soittaa puolituttu, joka on saanut numeroni jostain. Minua nolottaa kaverin puolesta, joka ottaa yhteyttä vain silloin, kun tarvitsee apuani. On menty liian pitkälle, kun en ikinä viitsi vastata hänelle.Maallikon mielestä yksinkertainen kysymys on usein ammattilaiselle kaikkea muuta.teknologia ja uusiutunut lainsäädäntö ovat onneksi helpottaneet lääkäriyden taakkaa. Reseptiä kyselevän tuttavan voi ohjata kätevästi digilääkäriin, sillä nykyisin reseptiä ei edes ole yksinkertaista kirjoittaa ilman sähköistä henkilökorttia. Itse jätän kotiin lähtiessä kortin tietoisesti työtakin taskuun.Ja jos itse sairastun, on selvää, että varaan ajan lääkäriin.