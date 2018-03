Hyvinvointi

Nuorten tupakointi ja kannabiksen käyttö lisäävät riskiä sairastua psykoosiin, kertoo laaja suomalaistutkimus

Nuorten

Hänen

”Uusi löydös on kuitenkin se, että tupakoinnilla on yhteys myös psyykkiseen oireiluun.”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten

Tutkijat

Lääketieteen

Antti