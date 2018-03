Hyvinvointi

Lääkärit kertovat: Näistä asioista suomalaiset vaikenevat vastaanotolla

1. Päivystyksessä potilas voi vähätellä rintakipua

Alkoholinkäyttö

Perheväkivalta

Rintakipu tai muu vakavan sairauden oire

2. Osa häpeää sukupuolitauteja

Esinahan tulehdus eli balaniitti

Akne nuorilla tytöillä

Melanooma

3. Skitsofreniadiagnoosia pelätään

Pakko-oireet

Seksuaalisuuteen liittyvät ongelmat

Sosiaalinen jännittäminen

Skitsofrenia

4. Osa kieltää gynekologiset oireet

Leikkauksen vaikutus seksuaalisuuteen

Hyväksikäytöstä kumpuava gynekologipelko

Oireiden kieltäminen kokonaan

5. Teini haluaa yksin lastenlääkärille

Syömisongelmien taustalla voivat ollakin vuorovaikutusongelmat

Vaikeista elämäntilanteista vaikea puhua

Vanhempien läsnäolo hävettää teiniä