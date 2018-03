Moni masentunut passitetaan kotiin pilleripurkin kanssa, vaikka työ saisi heidät voimaan paremmin, sanoo erikoislääkäri

Hyvinvointi

Moni masentunut passitetaan kotiin pilleripurkin kanssa, vaikka työ saisi heidät voimaan paremmin, sanoo eriko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”On hyvin vaikeaa uskoa, että toipuminen on parasta mahdollista, jos potilas laitetaan neljän seinän sisään pilleripurkin ja masentuneiden ajatustensa kanssa.”

Lieviin

”Mahdollinen sairausloma tulisi pitää minimissä.”

”Esimerkiksi esimiestyötä tekevä masentunut voisi tehdä muita töitä, jolloin henkinen kuormitus olisi vähäisempää.”

Hyviä

”Joku voi nähdä töissä käymisen velvollisuutena, mutta mielestäni työkykyisenä pysyminen ja työssä käyminen ovat jokaisen etuoikeus.”

Toki