”Mä kahden, kolmen vuoden ajan tein hirveästi henkistä kasvua” – Rauhoittumisesta tulikin työpaikoilla rankka kilpailu, mindfulness-tutkijat huolestuivat

Hyvinvointi

”Mä kahden, kolmen vuoden ajan tein hirveästi henkistä kasvua” – Rauhoittumisesta tulikin työpaikoilla rankka

Rentoutumiseen

Karjalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Työsuhde-eduista

Mindfulnessin

”Mä kahden, kolmen vuoden ajan tein hirveesti sitä henkistä kasvuu [---] Mieli on paha, kun ei siihen voi sillai laittaa niitä tavoitteita.”

”[---] miksi kaikki muut näyttää noin rennoilta, kun mulla vain pää pyörii?”

Karjalaista

Mindfulness-kurssit

Kumpikaan