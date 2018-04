Jo parin minuutin liikuntapätkät riittävät terveyshyötyihin – Uudet tutkimustulokset laittavat liikuntasuositukset uusiksi Suomessa

Hyvinvointi

Jo parin minuutin liikuntapätkät riittävät terveyshyötyihin – Uudet tutkimustulokset laittavat liikuntasuositu

Rappuset

Tutkimuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Journal

Ne

https://www.hs.fi/haku/?query=tommi+vasankari

Tällä hetkellä

Mistä kymmenen minuutin sopimus on tullut?

Kymmenen minuutin

Lyhyiden

Suomalaiset suositukset

Vasankari

”Karrikoiden voisi sanoa, että ensimmäinen puoli tuntia liikuntaa aiheuttaa eniten hyötyjä.”

Lopuksi tärkeä huomio

Näin lisäät arkiliikuntaa ja lyhyitä liikuntapätkiä

Miten

Bussista aiemmin

Myös yhteiskunta

Vasankari

Ehkä myös