Vuoden luetuimmat jutut: Älä tuhoa virtsarakkoasi, ja tiedä, millainen virtsa on merkki ongelmista – nämä seitsemän asiaa jokaisen täytyy tietää virtsaamisesta

Jutun asiantuntijana urologian erikoislääkäri Anna-Kaisa Pere.

yöllä pissattaa, vaikka en juonut illalla? Onko siitä haittaa, jos pidättelee liian pitkään? Miksi kotiovella iskee aina kova hätä?Entä mistä on kyse, jos mies ei pysty virtsaamaan saunaillan jälkeen?Virtsaaminen määritellään normaaliksi, jos käy virtsaamassa korkeintaan kahdeksan kertaa vuorokaudessa ja virtsaa tulee alle viisi desilitraa kerralla.Harva laskee vessakäyntejään saatikka mittaa erillisellä astialla, paljonko virtsaa tulee. Tällaiseen ei olekaan tarvetta, jos ei kärsi mistään virtsaamiseen liittyvästä vaivasta.Jos virtsa-asiat pyörivät mielessä, jotain voi olla vialla. Esimerkiksi: jos epäilee virtsaavansa jatkuvasti yli puoli litraa kerralla, kannattaa puhua asiasta lääkärille.Jos käy yli kahdeksan kertaa päivässä pissalla, puhutaan tiheävirtsaisuudesta. Joskus tämä johtuu vain siitä, että juo paljon. Myös ruoka vaikuttaa: nestepitoinen ruoka lisää virtsan määrää.Vessassa tulee käydä, kun on hätä. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta moni panttaa. Esimerkiksi aina ei malta lähteä vessaan, jos on kiinnostavaa tekemistä. On myös työtehtäviä, joissa ei pääse heti tarpeen vaatiessa vessaan. Lapsetkin saattavat koulussa vältellä vessassa käymistä, eri syistä.Jos pidättelee jatkuvasti liian pitkään, virtsarakko saattaa venyä. Tilannetta pahentaa, jos myös juo runsaasti. Rakko on siis koko ajan varsin täynnä.Venyneestä virtsarakosta saattaa mennä tunto. Silloin ei enää tunne pissahätää niin hyvin. Se taas voi johtaa virtsankarkailuun tai virtsaumpeen, jolloin ei pysty virtsaamaan, vaikka rakossa on virtsaa.Rakon venyminen voi aiheuttaa myös sen, että rakko ei tyhjene kunnolla. Jos niin tapahtuu, vessassa pitää käydä useammin ja riski saada virtsatieinfektio nousee.Yleensä virtsarakon venymiseen tarvitaan pitkä aika, mutta jo yksi kerta voi vähäksi aikaa häiritä rakon toimintaa. Jos esimerkiksi pitkän lennon aikana yrittää käydä mahdollisimman vähän vessassa, lennon jälkeen voi olla vaikea saada virtsatuksi.Venyneen rakon hoitoa on se, että virtsalla käydään tarpeeksi tiheästi. Mahdollisesti pitää katsoa kellosta, milloin on aika mennä vessaan.Venynyt rakko saattaa palautua ennalleen. Jos ei, sitä hoidetaan rakon toistokatetroinnilla.Miehillä myös eturauhasongelmat voivat aiheuttaa sen, että rakko ei tyhjene ja se venyy.Moni nainen istuu vessanpöntöllä varovaisesti, etenkin julkisissa vessoissa. Äänekästä lorinaa pöntön keskelle pelätään.Tämä on erittäin haitallista. Jos istuu vain reunalla tai peräti ilmassa, jotta ei osu istuimeen, lantionpohja menee lukkoon ja rakko ei välttämättä tyhjene.Pöntöllä tulisi istua kunnolla, aivan kuin tuolissa. Kannattaa myös istua riittävän takana. Näin istuen rentouttaa lantionpohjansa ja rakko tyhjenee.Nainen voi pissaamisen jälkeen itsekin testata, tyhjeneekö rakko kunnolla. Se tehdään näin: nouse ylös virtsaamisen jälkeen ja istu pöntölle hetken kuluttua uudelleen. Jos virtsaa tulee ruokalusikallinen, se on vielä normaalia. Jos desilitra, rakko ei ollut tyhjentynyt.Rakon heikkoa tyhjentymistä voi epäillä myös, jos pissalla käymisen jälkeen hätä iskee uudelleen nopeasti ja virtsaa tulee tuolloin parikin desiä.Jotta rakko varmasti tyhjentyy, sitä voi tehostaa. Naiset voivat virtsaamisen lopuksi ponnistaa vatsallaan kevyesti.Miehillä asento ei vaikuta siihen, tyhjeneekö virtsarakko. Mies voi pissata seisten tai istuen, eikä sillä ole fysiologista merkitystä.Juo paljon vettä! Niinhän meille on opetettu.Liika on kuitenkin liikaa. Ahkeran vedenlitkijän päivittäinen virtsamäärä voi olla monta litraa, ja vessassa pitää käydä yhtä mittaa. Siitä ei ole mitään hyötyä, sen sijaan haittaa voi olla. Liika juominen voi saada virtsan karkailemaan. Jos myös pidättelee liikaa, rakko saattaa venyä.On vaikea sanoa, mikä on liian suuri juomamäärä. Siihen vaikuttavat ihmisen koko, hikoilu, aktiivisuus ja olosuhteet: esimerkiksi hellepäivänä kannattaa juoda enemmän.Jos virtsa on väritöntä, juo jo varsin runsaasti. Virtsan normaali väri on kellertävä.Tummankeltaista pissa on yleensä silloin, kun sitä myös tulee vähän. Silloin on todennäköisesti juonut vähäisen määrän. Silti ei ole välttämättä syytä alkaa kiskoa vettä kaksin käsin. Elimistö nimittäin osaa tasapainottaa itseään, vaikka välillä joisi enemmän ja välillä vähemmän.Ei ole kuitenkaan terveydelle eduksi juoda jatkuvasti vain vähän. Aikuinen tarvitsee 1,5–2 litraa nestettä päivässä.Virtsan väriin vaikuttaa, mitä on syönyt. Esimerkiksi punajuuri värjää pissaa.Jos virtsa on ruoka-aineista riippumatta veristä tai punaruskeaa, kannattaa käydä lääkärissä.Onko siitä sitten haittaa, että käy vessassa varmuuden vuoksi? Ei fysiologisesti, mutta vessassa käymisestä voi tulla tapa.Siitä esimerkki on kotiovioire. Se tarkoittaa, että kotioven avatessa tulee niin kova pissahätä, että ostokset putoavat käsistä ja on juostava vessaan.Tämä kuvaa, miten vessassa käymiseen liittyy opittuja tapoja. Jos on tottunut käymään heti kotiin tullessa vessassa, keho odottaa sitä.Usein kotiovioireen taustalla on, että on ehkä ollut kaupungilla ja päättänyt, että käy vasta kotona vessassa. Rakko alkaa olla ylitäynnä.Jos kotiovioire häiritsee, siitäkin voi oppia pois. Kun alkaa käydä vessassa jo kaupungilla tai töistä lähtiessä, tilanne ei ole kotiovelle päästessä niin paha. Keho myös tottuu uusiin tapoihin.Jos juo paljon illalla, herää todennäköisesti aamuyöllä pissahätään. Sehän on selvä.Kaikki eivät kuitenkaan tule ajatelleeksi, että yhtä lailla pissattaa, jos syö runsaasti hedelmiä ja vihanneksia illalla. Puolikas vesimeloni, pussillinen mandariineja ja viinirypäleet sisältävät paljon nestettä, niin myös esimerkiksi salaatti ja kurkku. On hyvä tiedostaa, että niiden runsas nauttiminen lisää virtsaneritystä.Jos yöpissaamisen lisääntyminen ei johdu ruuasta eikä juomasta, se voi olla merkki sairaudesta. Esimerkiksi hoitamaton uniapnea aiheuttaa yöllisiä vessakäyntejä. Myös alaraajojen turvotus laskee makuuasennossa, minkä seurauksena ylimääräinen neste poistuu yöllä virtsana.Jos käyttää unilääkkeitä, yöllä vessassa käyminen voi olla jopa vaarallista, koska kaatumisriski on suurempi.Ensin hyvä uutinen: ikääntyminen ei itsessään aiheuta virtsaamiseen liittyviä vaivoja. Kaikille naisille ei tule iän myötä esimerkiksi virtsankarkailua, eikä kaikille miehille virtsaamisvaikeutta.Mutta: monille tulee ikääntyessä sairauksia. Yleensä sairaudet tai niihin käytettävät lääkkeet aiheuttavat myös virtsaamisongelmia.Virtsankarkailua on etenkin naisilla. Sitä on kahdenlaista: ponnistus- ja pakkokarkailua. Ponnistuskarkaamista tapahtuu, kun vaikkapa hyppii tai nauraa. Syynä on lantionpohjan heikentynyt tuki, mitä voi parantaa lantionpohjalihaksia jumppaamalla.Pakkokarkaamisessa tulee pissahädän tunne, ja sitten jo lirahtaa. Pakkokarkailu voi liittyä lääkityksiin, sairauksiin ja esimerkiksi toistuviin virtsatietulehduksiin, mutta monessa tapauksessa syy jää tuntemattomaksi.Naisilla voi vaihdevuosien aikaan virtsaaminen kirvellä ja virtsatieinfektiot yleistyä. Tämä johtuu estrogeenin puutteesta. Vaivoihin auttaa paikallinen estrogeeni tai estrogeenikorvaushoito.Miehillä virtsan kaari menettää usein ikääntyessä lennokkuuttaan. Se johtuu yleensä eturauhasen liikakasvusta, joka hankaloittaa virtsan kulkua.Eturauhanen kasvaa monilla miehillä, mutta ei kaikilla. Välttämättä kasvu ei myöskään aiheuta ongelmia.Suurentunut eturauhanen saattaa kuitenkin esimerkiksi haitata rakon tyhjentymistä tai aiheuttaa tiheävirtsaisuutta. Yölläkin pitää nousta pissalle, ja virtsaamista voi olla vaikea saada käynnistymään. Myös jälkitiputtelua esiintyy.Eturauhasen kasvuun liittyvät oireet alkavat usein neli–viisikymppisenä, mutta se on yksilöllistä. Jos kasvu aiheuttaa ongelmia, on syytä mennä lääkäriin. Vaivaan on saatavissa lääkkeitä ennen kuin tarvitaan toimenpiteitä, esimerkiksi eturauhasen höyläystä.Jos kärsii eturauhasen liikakasvusta, tulee välttää liiallista alkoholin käyttöä, koska humalaa voi seurata virtsaumpi.Ensimmäinen oire saattaa tulla, kun saunaillan aikana juodaan olutta, käydään välillä ulkona vilvoittelemassa ja hieman kylmetytään. Lopulta edessä on tilanne, jolloin mies ei saa virtsattua, vaikka rakossa on virtsaa. Päivystykseen tulee lähteä, jos yrityksistä huolimatta ei saa virtsattua 6–8 tuntiin.