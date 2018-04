Lihasten treenaamisesta on monipuolisempaa terveyshyötyä kuin on aiemmin tiedetty: voimatreeni tehosti solujen omaa ”jätehuoltoa” – efekti toimi vain nuoremmilla treenaajilla

Hyvinvointi

Lihasten treenaamisesta on monipuolisempaa terveyshyötyä kuin on aiemmin tiedetty: voimatreeni tehosti solujen

Lihasten

Autofagosomit

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jyväskylän

Tutkimus

Ensimmäisessä

Toisessa vaiheessa

Kolmannen