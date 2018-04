Todella taipuisia ihmisiä ihaillaan, vaikka ei kannattaisi, sanoo asiantuntija – Yliliikkuvista nivelistä aiheutuu monenlaista kipua ja vaivaa

Hyvinvointi

Todella taipuisia ihmisiä ihaillaan, vaikka ei kannattaisi, sanoo asiantuntija – Yliliikkuvista nivelistä aihe

Fysioterapeutti

”Jooga­tunnilla

Yliliikkuvuus

Yliliikkuvien

Ääriasennoissa oleminen tekee nivelistä entistä löysemmät ja kipeät.

Kärsipä

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.on helppo kadehtia niitä, jotka venyvät ääri­asentoihin kuin notkeat käärmeet. Aina syytä kadehti­miselle ei kuitenkaan ole, koska hyvin venyvällä ihmisellä saattaa olla yliliikkuvat nivelet. Silloin jooga ei tee keholle hyvää, vaan vie todennäköisesti fysioterapeutin vastaanotolle.Yliliikkuvat nivelet tarkoittavat sitä, että nivelissä on tavallista suurempi jousto. Sidekudoksissa ja tukikudoksessa on löysyyttä, jonka takia esimerkiksi nivelpinnat ja lihakset joutuvat tekemään enemmän työtä, jotta nivel pysyy oikealla liikeradallaan. Seurauksena on kipua, jäykkyyttä ja lihasepätasapainoa.Kyseessä on yleinen ongelma, josta kärsii noin kymmenen prosenttia suomalaisista. Nivelissä voi olla yleistä tai paikallista yliliikkuvuutta. Nivelten yleinen yliliikkuvuus on perinnöllinen vaiva, koska joidenkin ihmisten kudostyyppi on syntymästä asti joustavampi. Paikallisesta yliliikkuvuudesta puhutaan puolestaan silloin, kun tietyt nivelet ovat löystyneet esimerkiksi vamman tai tapaturman takia.oireilee lukuisin eri tavoin, mutta yleisin merkki on alaselän äkillinen kipeytyminen. Alaselkä on aamuisin jäykkä, mutta vertyy päivän mittaan. Jos satuttaa puolestaan esimerkiksi olkapään nivelen ja saa samallanivelsidevaurion, pitää olkapäätä varoa ja kylkiasennossa nukkuminen on vaikeaa.Tiedän kokemuksesta, että loukkaantuneiden nivelsiteiden kannattaa antaa parantua kunnolla. Satutin vuosia sitten niskani autokolarissa, enkä malttanut pitää tukikauluria kuin pari päivää. Puoli vuotta myöhemmin kävin röntgenissä, jossa selvisi, että kahdessa nivelessäni oli liukumaa. En voi edelleenkään pitää päätä alaspäin pitempiä aikoja.Jos kärsii yliliikkuvista nivelistä, kannattaa välttää pitkäkestoisia venytyksiä ja lajeja, joissa nivelet joutuvat ääriasentoon. Tällaisia ovat esimerkiksi jooga, baletti ja telinevoimistelu – eli lajit, joissa liikkuvista nivelistä olisi eniten hyötyä. Ääriasennoissa oleminen tekee nivelistä entistä löysemmät ja kipeät. Esimerkiksi jooga helpottaa oloa hetkeksi, mutta oireet palaavat pikkuhiljaa entistä pahempana.nivelten aiheuttamat vaivat eivät katoa itsestään, vaan yleensä pahentuvat ja saattavat aiheuttaa kulumia sekä nivelrikkoa. Oireiden ilmettyä kannattaa kääntyä ammattilaisen puoleen.Paikalliset vaivat paranevat yleensä täsmäharjoittelulla. Perinnölliseen nivelten yliliikkuvuuteen ei voi juuri itse vaikuttaa, mutta kokemukseni mukaan vaiva pysyy oireettomana harrastamalla kahdesti viikossa keskiraskasta lihaskuntoharjoittelua.Yliliikkuvista nivelistä kärsivä keho ei pidä lomailusta, joten liikunnan tulisi olla säännöllistä osa arkea. En ole itse kateellinen heille, jotka vääntyvät joogassa yliliikkuvien nivelten takia mitä näyttävämpiin asentoihin. Jos tällainen henkilö lopettaa joogan, alkaa hän kärsiä jatkuvista pienistä kivuista, joka aiheuttaa usein unettomuutta ja hankalaa kierrettä.yliliikkuvista nivelistä tai ei, nivelet pitävät kevyestä liikunnasta kuten kävelystä ja uinnista sekä riittävästä levosta.Nivelistä kannattaa pitää huolta – silloin joogakin on mukavaa ja terveellistä.”