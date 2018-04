Suomalaiset ovat fillarikansaa, mutta näillä neljällä keinolla siitä tulisi vieläkin suositumpaa, sanoo pyöräilyaktiivi

Hyvinvointi

Suomalaiset ovat fillarikansaa, mutta näillä neljällä keinolla siitä tulisi vieläkin suositumpaa, sanoo pyöräi

Polkupyörää

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyöräily

Säännöllisesti

Hän

1. Yhtenäistetään pyöräreittejä

2. Hillitään pyöräilyraivoa

3. Suositaan sähköpyöriä

4. Pidennetään pyöräilykautta

https://www.poljin.fi/fi/toimintaa/pyorailyviikko