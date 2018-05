Hyvinvointi

Lennoille tarvitaan lisää liikuntaa – Lentokonetreeni vähentää veritulppariskiä, vatsavaivoja ja aikaeroväsähd

Lentokoneliikunnaksi

matkus­tajia on kuin suomalais­väestö pienois­koossa, mitä tulee istu­miseen. Ne, joiden näkee lentokoneessa liikkuvan, ovat yleensä lapsiaan hyssytteleviä vanhempia tai urheilijoita. Muut istuvat peppu penkissä ja nenä ruudussa kuin paikalleen jähmettyneet patsaat.Lentokoneessa istuminen on vielä vaarallisempaa kuin maan kamaralla. Jos lento kestää yli neljä tuntia, veritulppariski on kolminkertainen siihen verrattuna, että pysyisi maan pinnalla. Mitä useammin tai pidemmälle lentää, sen suuremmiksi riskit kasvavat.voisivat innostaa lentokoneliikkumiseen. Esimerkkiä voisi näyttää Finnair. Terveys syntyy paljon pienemmistä teoista kuin moni ymmärtää. Ahtaissakin tiloissa on mahdollista huolehtia siitä, ettei ota turhia terveysriskejä. Lentokonetreeni vähentää veritulppariskiä, vatsavaivoja tai aikaeroväsähdystä. On oma valinta, paneeko veren kiertämään vai hankkiiko suoneensa tukoksen.On selvää, ettei käytävälle mahdu pikajuoksubaanaa, jokaisen lihaksen huomioivaa kuntosalia tai uima-allasta. Terveystekoja voi silti tehdä.sopii esimerkiksi tasapainolautailu, kuminauhajumppa ja ohjattu lihaskuntoharjoittelu. Kenties koneeseen saisi myös ruuvattua muutaman leuanvetotangon?Lentoliikunnassa olisi mahdollisuus hyödyntää koneessa jo tarjolla olevaa teknologiaa. Mikä olisi kilpailuhenkisille motivoivampaa kuin seurata ruudulta, kuka vetää eniten leukoja Kanarian-lennolla? Ne, jotka haluavat nauttia liikunnasta ilman kilpailua ja yhteisöllisyyttä, voivat treenatessaan katsoa leffaa ja kuunnella musiikkia.Turvallisuussyistä koneessa istutaan nousun, laskun ja ilmakuoppien ajan, se on selvä. Kaikki muu istuminen on epäterveellistä ja sairastuttaa.Kenties tulevaisuuden reittilennolla ei ole ainoastaan penkkejä, vaan myös enemmän tilaa liikkua?