Sanni Laine ei voi nostaa lastaan syliin, jos häntä naurattaa – Narkolepsia puhkesi teininä ja pani tulevaisuudensuunnitelmat uusiksi

Hyvinvointi

Sanni Laine ei voi nostaa lastaan syliin, jos häntä naurattaa – Narkolepsia puhkesi teininä ja pani tulevaisuu

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Monelle

Sanni Laine

Diagnoosin

Narkolepsia

Diagnoosinsa

Pari

Miten

Juttuun on haastateltu myös ylilääkäriä ja narkolepsiatyöryhmän jäsentä Hanna Nohynekia THL:n terveysturvallisuusosastosta ja Potilasvakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtajaa Asko Nioa.