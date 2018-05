Hyvinvointi

Laaja tutkimus: Mitä useammin ihminen saunoo, sitä pienempi riski hänellä on saada aivoinfarkti

Saunomisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aivoinfarkti

Hyvät

Tuorein

Tutkijat

Mistä tutkijat