Hyvinvointi

Suomalais­tutkimus tuo uutta valoa vasen­kätisyyden mysteeriin: Vauvan syntymä­paino saattaa vaikuttaa siihen,

Jos vauvan

”Tulos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Tulos on erityisen vakuuttava, koska vasenkätisyyden ja pienen syntymäpainon yhteys havaittiin kahdessa hyvin erilaisessa kulttuurissa.” - Eero Vuoksimaa

Tutkimus

Historian

Vuoksimaan

Se

Uusi tutkimus