Suomalaistutkijat saivat lisää näyttöä suolistobakteerien yhteydestä lihomiseen – Näin vahvistat suoliston hyvää bakteerikantaa

Hyvinvointi

Suomalaistutkijat saivat lisää näyttöä suolistobakteerien yhteydestä lihomiseen – Näin vahvistat suoliston hyv

Eräs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Suolistobakteereista

Eniten

”Suoliston hyviin bakteereihin vaikuttavia kuituja saa useista vihanneksista. Liian rasvaisella ruoalla on huono vaikutus bakteerikantaan.”

Nyt julkaistussa

Elintapojen