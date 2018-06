Hyvinvointi

Hyönteistutkijan neuvo: Hyttyselle kannattaa antaa ruokarauha, se saattaa vähentää kutinaa

”M onella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Alkukesän hyttyset eivät arkaile: ne tulevat piikki ojossa lihaan.”

Jos

”Ei ole pelkkä myytti, että hyttyset söisivät joitakin ihmisiä enemmän kuin toisia.”

Hyttyslajeja

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.alkaa käsi käydä, kun tuntee hyttysen piston. Hyttysen kannattaisi kuitenkin antaa syödä rauhassa. Jos hyttysen imukärsä jää ihoon, se pahentaa oireita. Jos sen antaisi syödä, se vetäisi kärsän pois. Toki siitäkin tulee oireita, mutta vähemmän.Hyttysten kannattaisi antaa syödä myös sen vuoksi, että niille saattaa siedättyä. Jos antaa alkukesästä hyttysten syödä rauhassa, ei välttämättä tule loppukesästä oireita.Jos on hyttysille allerginen, tätä ei pidä yrittää. Muille pistoista ei ole vaaraa, vaikka kutisevathan ne tietysti.Monet sanovat, että alkukesästä hyttyset ovat ärhäköitä, mutta loppukesästä ne eivät aiheuta samaa säpinää. Osin kyse on siitä, että niihin on kesän mittaan totuttu.Toinen selitys voi olla, että alkukesästä lentävät eri hyttyslajit kuin loppukesästä. Alkukesän veijareita ovat metsä-, taiga-, korpi- ja lännenhyttyset. Ne ovat rajumpiotteisia kuin loppukesän hyttyset. Ne eivät arkaile: ne tulevat piikki ojossa lihaan, nappaavat veriate­riansa ja lähtevät.ei halua hyttysenpistoja, kornein ohje kuuluu: pysy sisällä.Jos se ei sovi, kannattaa pukeutua niin suojaavasti, etteivät hyttyset pääse iholle.Jos kuitenkin haluaa pitää ihoaan paljaana, sitten voi käyttää hyttyskarkotetta.Pihan saneeraus on yksi tapa pitää hyttyset loitolla. Pihasta kannattaa tehdä mahdollisimman avoin, tuulinen, hiukan paahteinen ja matalakasvuinen. Seisovien vesien lammikoita ei pidä olla.Kääntäen: jos haluaa hyttysiä läheisiksi ystävikseen, kannattaa tehdä pihasta mahdollisimman suljettu ja järjestää sinne pusikoita, vesilammikoita ja korkeaa kasvillisuutta.Hyttyset löytävät ihmisen hiilidioksidin, lämmön ja tuoksujen perusteella. Ei ole pelkkä myytti, että hyttyset söisivät joitakin ihmisiä enemmän kuin toisia. Ihmisillä on eri määrä hiilidioksidia hengityksessään, ja joillakin on vilkkaampi pintaverenkierto. Hyttyset löytävät myös herkästi hikoilevat helpommin, koska ne haistavat eritteet.Hyttysiä ei kannata huitoa. Jos on rauhallinen, hyttyset eivät välttämättä löydä. Jos taas hyppii, melskaa ja tanssii, sen varmemmin hyttyset lähestyvät.Hyttyset ovat hämärän otuksia, jotka eivät liiku keskipäivän auringonpaisteessa. Päivällä on paarmat, illalla hyttyset. Aina on ihmisille jotakin riemua tarjolla.on nelisenkymmentä.Kaikki lajit pistävät, mutta kaikki lajit eivät pistä ihmistä. Osa ottaa ateriansa linnuista tai muista eläimistä.Keväällä ja loppusyksystä liikkeellä on kirsi- ja horkkahyttysiä. Ne ovat arkoja ihmisen iholla toimiessaan. Yleensä ne kuppaavatkin nukkuvia.Hyttysistä vain naaraat pistävät. Koiraat antavat meille piut paut. Ne imeskelevät kukkien mettä.Kannattaa muistaa, että hyttyset ovat linnuille tärkeää sapuskaa. Hömötiaispariskunta syö hyönteisbiomassaa kymmenen kiloa vuodessa. Se on paljon, koska hyönteiset ovat kevyitä.Toki hyönteisiä onkin. On arvioitu, että Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan suoalueilta putkahtaa kesässä 21 tuhatta miljardia hyttystä.”