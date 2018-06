Jos juominen uhkaa riistäytyä käsistä, voit kieltää Alkoa myymästä sinulle – Asiantuntija kertoo, miten ennaltaehkäiset ongelmia alkoholin käytössä

Hyvinvointi

Jos juominen uhkaa riistäytyä käsistä, voit kieltää Alkoa myymästä sinulle – Asiantuntija kertoo, miten ennalt

1. Älä juo alkoholia janoon.

2. Laske alkoholiannokset, niin pysyt selvillä juomistasi määristä.

3. Vältä tilanteita, joissa tulee usein juotua liikaa.

4. Pidä välissä kokonaan alkoholittomia päiviä.

”Juo välillä alkoholittomia vaihtoehtoja, joita on nykyään tarjolla erittäin monipuolisesti.”

