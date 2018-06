Helsingin yliopiston tutkijat löysivät syövän kasvuun vaikuttavan proteiiniparin – syövän leviäminen voidaan pian ennustaa yhä tarkemmin ja jopa estää

Hyvinvointi

Helsingin yliopiston tutkijat löysivät syövän kasvuun vaikuttavan proteiiniparin – syövän leviäminen voidaan p

Suomalaistutkijat

Tuoreessa tutkimuksessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt tehdyssä tutkimuksessa

Säätelymekanismin