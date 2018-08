Vähäisellä kuidunsaannilla ja masennuksella voi olla yhteys, esittää tutkimus – Suomalaistutkija tunnistaa ilmiön, mutta uskoo ruokavalion kokonaisuuden vaikuttavan enemmän

Hyvinvointi

Vähäisellä kuidunsaannilla ja masennuksella voi olla yhteys, esittää tutkimus – Suomalaistutkija tunnistaa ilm

Runsaskuituinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruokavalion

Tutkija

Tiedossa

Mikä

Haasteena