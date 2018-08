Hyvinvointi

Paino-ongelmat eivät ratkea vain kaloreita laskemalla – Onnistuminen voi jäädä kiinni rahasta tai kokkaustaido

Pohtiessani

Raha

Kehosta

Eräs

satojen asiakkaiden painopulmia minulle on tullut selväksi, että laihdutta­minen ei ole pelkkää ravintoainesisältöjen tuntemista ja laskutoimituksia.Mistä sitten kiikastaa? Tässä muutama niistä monista taustatekijöistä, jotka vaikuttavat laihduttamiseen.ei yksin ratkaise, mutta on selvää, että jos kuukauden ruokaan käytettävissä olevat rahat lasketaan kympeissä eikä satasissa, on sillä merkitystä. Kasvisten, hedelmien ja marjojen kilohinta kun on suuri siihen nähden, miten paljon niitä suositellaan syötäväksi. Puoli kiloa on hyvä aloitus, mutta suuremmasta määrästä olisi lisähyötyä. Raja edullisten lanttujen ja porkkanoiden syömiselle tulee pian vastaan kenellä tahansa.Ruuan ostamiseen sekä terveellisen ja maistuvan ruuan laittamiseen käytettävä aika riippuu pitkälti siitä, miten hyvät ruoanlaittotaidot on oppinut. Konkreettiset neuvot siitä, mitä kaupasta kannattaa ostaa ja mistä löytää terveellisiä ja helppoja reseptejä, ovat tärkeä osa terveysneuvontaa.Kannustan vanhempia aina päästämään lapset keittiöön, sotkun uhallakin. Keittiössä oppii elintärkeitä taitoja.ja mielestä huolehtiminen ruuan, liikkumisen ja levon avulla on oppi, jonka toivoisin jokaisen nuoren saavan kotoaan mukaan. Uusien makujen ja taitojen karttuminen tuo onnistumisen kokemuksia ja iloa, jotka ruokkivat lapsen ja nuoren itsetuntoa. Lapsuuden syömistottumukset kantavat pitkälle aikuisuuteen.Siinä missä jonkun laihdutusprojekti on kalorilaskurin käyttöä ja ruokailujen justeerausta lukemien mukaan, on jollain toisella enemmän tehtävää ruuanlaittotaitojen ja talouden hallinnan kanssa. Tarvitaan ymmärrystä erilaisia lähtökohtia kohtaan.tärkeä tekijä on vielä mainittava: terve itsetunto. Se, että pitää itseään niin hyvänä tyyppinä, että haluaa pitää itsestään hyvää huolta. Tapahtui painossa muutosta tai ei.