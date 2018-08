Hyvinvointi

Näin hoidat ampiaisen pistoa kotikonstein – Lääkäri ei tyrmää netissä kiertävää vesipullokikkaa

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.miten ampiaisen pistoa tulee hoitaa riippuu täysin siitä, onko pistolle allerginen vai ei. Jos allergiaa ei ole, ensimmäiseksi tulee poistaa piikki. Pääasia on, että piikki on poissa ihosta ja ettei se päädy ihon alle. Muuten se saattaa tulehtua.Netissä on jaettu kivunlievityksen ja piikin poistamisen avuksi vesipullokikkaa. Siinä pistokohtaa painetaan muutama minuutti äärimmillään täynnä olevalla vesipullolla. Pullon suu tulee pistokohdan ympärille. En ollut kuullut ennen haastattelua kikasta, mutta voi sitä hyvin kokeilla., jolla allergiaa ei ole, ampiaisen myrkky aiheuttaa paikallisen tulehdusreaktion. Oireita ovat pistokohdan punoitus, kutina ja kipu.Särkylääkkeen voi hyvin ottaa, mutta aika harvoin se on tarpeellista. Myös kylmä voi auttaa kivun lievityksessä. Paikalliseen tulehdusreaktioon liittyvää punoitusta ja tulehdusaineiden vapautumista voi lievittää kylmäpakkauksella.Pistokohtaan voi laittaa kortisonivoidetta. Sillä voi olla jonkin verran paikallista tulehdusta lievittävää vaikutusta.Antihistamiinista ei sen sijaan ole apua. Jos pistolle ei ole allerginen, ei siihen liity histamiinin vapautumista. Hyttysen aiheuttama paukama on allerginen reaktio, siihen antihistamiini auttaa, tähän ei.ei ole yleistä, sitä on noin kahdella prosentilla suomalaisista. Vakavia allergisia reaktioita tulee enemmän aikuisille kuin lapsille.Allergian voi huomata siitä, että oireita tulee tavallista laajemmin: nokkosihottumaa ja punotusta on muuallakin kuin pistokohdassa. Voi tulla myös hengenahdistusta tai hengitysvaikeuksia. Lisäksi voi olla verenpaineen laskua ja huimausta. Tällöin tulee soittaa hätänumeroon.Allergia ei puhkea ensimmäisellä pistokerralla, vaan reaktio tulee vasta seuraavilla kerroilla. Aina ei ole toki tiedossa, onko ampiainen pistänyt aiemmin.tietää olevansa pistiäisen myrkylle voimakkaasti allerginen, kannattaa aina pitää mukana adrenaliinikynää. Allergisen reaktion alkaessa kynällä annetaan pistos lihakseen. Se on ensisijainen, tärkein ja nopein hoito.Sen jälkeen on soitettava 112:een, ja sitten allergisen kannattaa ottaa antihistamiinia. Tässä järjestyksessä. Jos allerginen reaktio silti etenee, tulee pistää toinen annos adrenaliinia.Kyypakkauksen kortisonitableteista ei ole välitöntä ja riittävän nopeaa apua. Ne eivät rauhoita vakavan allergiareaktion eli anafylaksian nopeasti eteneviä oireita.Allergiselle saatetaan antaa kyllä myöhemmin kortisonia. Voimakkaasti allergiselle voi tulla 3–5 tunnin päästä uusi allergisen reaktion aalto. Ensimmäisen vaiheen välittömät oireet ovat kuitenkin tyypillisesti niin voimakkaat, että potilas on jo sairaalaseurannassa. Lääkäri antaa kortisonin tarvittaessa suoneen.”