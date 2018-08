Asennevamma voi aiheuttaa joogavamman, sanoo kiropraktikko – Yksi riskitekijöistä on yliliikkuvuus

Hyvinvointi

Tunneilla ihmisiltä ei kysytä, miten heillä on mennyt tai mikä jokaisen lähtötaso on.

Monen voi olla vaikea tunnistaa yliliikkuvuutta. Ääriasento tulkitaan vahvuudeksi, vaikka parasta olisi sen välttäminen.

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.len joogannut 17-vuoti­aasta lähtien ja nähnyt työssäni kiro­prak­tikkona, miten joogaaminen voi aiheuttaa erilaisia vammoja.Aihetta on tutkittu Suomessa ja maailmallakin verrattain vähän. Ei ole olemassa esimerkiksi tutkimusta, josta kävisi ilmi, kuinka moni vammoista syntyy joogan harjoittamisesta, kuinka moni niistä on jo valmiina tai kuinka monta vaivaa jooga on ennaltaehkäissyt.Joogaan tulisi kuitenkin suhtautua kuin mihin tahansa liikuntalajiin: se voi aiheuttaa myös vammoja.kymmenen vuotta sitten joogassa oli paljon erilaisia ääri-ilmiöitä, ja siihen suhtauduttiin epärealistisemmin kuin nyt. Nykyään joogasta on tullut pitkälti liikuntalaji muiden joukossa, yhdenlainen ryhmäjumppa.Jokaisella joogaajalla on vastuu kuunnella omaa kehoaan. Tunneilla ihmisiltä ei kysytä, miten heillä on mennyt tai mikä jokaisen lähtötaso on. Joogaopettajien koulutusvaatimukset ovat edelleen hyvin, hyvin vähäisiä ja periaatteessa kuka tahansa voi ryhtyä joogaopettajaksi. Joogaopettaja ei ole terveydenhuollon ammattilainen 200 tai 500 tunnin kouluttautumisen jälkeen. Ihmiskehon ymmärtäminen on loputon työmaa.Toisaalta hyvin harva terveydenhuollossa ymmärtää joogan erityispiirteitä liikuntamuotona.Vammojen arvioiminen tai diagnoosien tekeminen ei missään nimessä ole joogaopettajan vahvinta aluetta tai alaa. Opettajan varaan ei voi laskea vammojen diagnosoimista, sillä hänen tietonsa ovat rajalliset.voi kipeytyä pikkuhiljaa. Länsimaissa saatetaan ajatella helposti, että harjoitusta olisi kehitettävä koko ajan jooga-asentoja vaikeuttamalla. Jooga ei ole olympialaji, jossa pitäisi koko ajan päästä korkeammalle, nopeammin ja paremmin.Osa joogaajista toivoo pääsevänsä nopeasti johonkin tiettyyn asentoon, vaikka se ei aina ole tavoittelemisen arvoista. Jos jalan saa niskan taakse, voi se tarkoittaa, että lonkka on yliliikkuva, eikä liikkuvuutta ole mitään järkeä lisätä entisestään ylimääräisellä harjoittelulla. Monen voi olla vaikea tunnistaa yliliikkuvuutta. Ääriasento tulkitaan vahvuudeksi, vaikka parasta olisi sen välttäminen ja lonkan alueen vahvistaminen.Osa joogalajeista on fyysisempiä kuin toiset. Esimerkiksi astangajoogassa on tyypillisesti paljon eteenpäintaivutuksia, jolloin samojen kehon osien venyttäminen voi aiheuttaa takareiden venähdyksiä tai alaselkäkipuja. Jos tekee jatkuvasti liikkeitä väärin tai pakottamalla, ennemmin tai myöhemmin jokin paikka menee rikki. Jos kudos tulee kipeäksi, eikä sen anneta palautua, ennemmin tai myöhemmin syntyy todennäköisesti vamma.on samat realiteetit kuin muussakin liikunnassa: jokin paikka voi alkaa vaivata, jos tunneilla käy liian usein. Silloin kannattaa keventää treeniä ja harventaa tahtia. Kokonaan ei kuitenkaan tarvitse lopettaa, vaan antaa kehon palautua ja miettiä, että olisiko jooga menossa hieman liikaa suoritteluksi.Joogaan tulisi suhtautua hengitysharjoituksena, joka on erilaisista eksoottisen näköisistäkin asennoista huolimatta enemminkin mielen harjoitus. Kun hengitys kulkee vaivatta ja ihminen on läsnä, myös vammoilta välttyy.”