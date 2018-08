Hyvinvointi

Tee päivän terveysteko ja nauti hitaasta lounaasta – Ruuan kunnollinen pureskelu on avain hyvinvointiin

moni hotkii ruokansa kiireessä. Silloin ei tule ajatelleeksi, minkälaista haittaa sillä itselleen aiheuttaa. Useat voisivat nimittäin paremmin, jos panostaisivat rauhalliseen ateriahetkeen ja tietoiseen syömiseen.Moni hotkii, koska syö epäsäännöllisesti ja varaa ateriointiin liian vähän aikaa. Liian nälkäisenä tai kiireisenä ateriasta tulee pikainen varikkokäynti, jossa täytetään tankki piripintaan. Suuret annoskoot ja isot pakkauskoot houkuttavat syömään yli tarpeen.Yksi syy epäterveellisiin syömistapoihin on sosiaalisen median ja puhelimen selailu aterian äärellä. Kaikki turha häiriö ympärillä vie huomion olennaisesta, ateriasta nauttimisesta.menee kaikkiaan noin 20 minuuttia aikaa hoksata kylläisyyden tunne. Pureskelu tehostaa kylläisyyden kokemuksesta. Mitä nopeammin syö, sitä vähemmän pureskelee ja sitä herkemmin syö myös liikaa.Hotkiminen vaikuttaa terveyteen monin tavoin haitallisesti. Liian nopea syöminen aiheuttaa vähitellen painon nousua, lihavuutta, kakkostyypin diabetesta ja metabolista oireyhtymää. Hotkiminen aiheuttaa vatsavaivoja ja ylensyönti väsymystä.pureskelu on hyvinvointiteko, joka kertautuu nopeasti. Ranskalaiset syövät paljon kermaa, lihaa ja juustoja mutta sairastuvat sydän- ja verisuonitauteihin esimerkiksi suomalaisia selvästi harvemmin. Niin kutsutun ranskalaisen paradoksin salaisuus piilee ennen kaikkea siinä, että ranskalaiset syövät hitaasti ja valmistavat sekä nauttivat ruokaa yhdessä.Kun syö säännöllisesti ja hitaasti, myös hotkiminen vähenee. Tähän auttavat parhaiten normaali ruokailurytmi ja kunnolliset ateriat. Kiireetön syöminen parantaa ravintoaineiden imeytymistä. Siinä missä nopea mättö väsyttää, kiireetön lounas piristää.paras terveysteko on usein se, että sulkee puhelimen ja keskittyy kaikin aistein nauttimaan ruokailusta.